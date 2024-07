Mit Käpt'n Popp an Bord DFB-Frauen wollen ohne „Wenn und Aber“ ins Viertelfinale

Rund ein Jahr nach dem WM-Fiasko in Australien wollen die deutschen Fußballerinnen mit einem Sieg am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) allen Rechenspielen aus dem Weg gehen. „Die Situation ist uns bewusst, wir wollen uns da aber nicht reinsteigern“, sagte Bühl zur Ausgangslage: „Wir wissen, dass wir es in der eigenen Hand haben.“ Umso wichtiger, dass sich Kapitänin Alexandra Popp nach Knieproblemen im USA-Spiel (1:4) fit meldete.