„Zielscheibe“ in Lille Deutschlands Basketballer erkämpfen sich Respekt

Wenn es für Deutschland am Samstag (13.30 Uhr) in Lille gegen Außenseiter Japan losgeht, ist eine weitere Medaille absolut in Reichweite. Kapitän Dennis Schröder und Jungstar Franz Wagner führen das Team wie gewohnt an, die Rollenspieler um Dreierspezialist Andreas Obst und Moritz Wagner sind ebenfalls rechtzeitig in Form gekommen. „Wir nehmen viel Gutes mit aus diesem Spiel. Wir haben noch mehr im Tank“, sagte Obst, der fünf Dreier verwandelte und wie im WM-Halbfinale im Vorjahr die US-Basketballer begeisterte.