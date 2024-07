Großes Olympia-Aufgebot Das sind die Ziele des deutschen Teams für die Spiele in Paris

Für die Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August zum dritten Mal in der Geschichte in Paris stattfinden, wird der Deutsche Olympische Sportbund DOSB noch einige Sportler zusätzlich ins Team berufen. „Wir haben noch eine überschaubare Zahl, die dazukommt“, erklärte Chef de Mission Olaf Tabor am Freitag bei der Einkleidung der Teilnehmer und der vorerst letzten Nominierungsrunde in der Düsseldorfer Messe.