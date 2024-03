Olympische Spiele 2024 Die schönen und außergewöhnliche Sportstätten für Olympia 2024

Stade Vélodrome Die Fußball-Wettbewerbe werden nicht nur in Paris ausgetragen, sondern auch an der Mittelmeerküste in Marseille. In der Heimspielstätte von Olympique Marseille können 67.394 Zuschauer dabei sein. Auch hier wurde bei der EM 2016 gespielt. Größer als das Stade Vélodrome ist nur das Nationalstadion Stade de France.

Im Jachthafen der südfranzösischen Metropole finden im Rahmen der Olympischen Spiele außerdem Segelveranstaltungen statt.