„Fassungslos und traurig“ Schockstarre nach Olympia-Pleite von Florian Wellbrock

Die rätselhaften Aussetzer hatten sich schon vor Olympia gehäuft. Bei der WM vor einem Jahr in Japan lief es nach dem Doppeltriumph im Freiwasser auf beiden Strecken im Becken überhaupt nicht mehr, „das ganze System Florian Wellbrock“ sei „von heute auf morgen gekippt“, sagte er nachher. Im Februar in Katar schwamm er im kalten Meer hinterher, schied über 800 m im Vorlauf aus, meldete sich dann nach einem Reset aber mit WM-Silber über 1500 m zurück. Vor sechs Wochen schlug er in Rom sogar den Iren Daniel Wiffen, der sich am Sonntag anschickt, sein zweites Olympiagold zu holen.