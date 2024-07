Paris 2024 Bahnrad-Sport bei Olympia – das müssen Sie wissen

Roger Kluge nominierte sich seit den Olympischen Spielen 2008 in Beijing auch für alle folgenden Spiele. In Beijing holte er den zweiten Platz beim Punktefahren. In London 2012 fuhr er auf Platz vier im Omnium in Rio de Janeiro 2016 in der gleichen Disziplin auf Platz sechs. In Tokio holte er zwei Mal den neunten Platz (Omnium und Zweier-Mannschaft) und einen sechsten Platz (Mannschaftsverfolgung). Den ersten Platz in Zweier-Mannschaft-Wettkampf bei den Europameisterschaften 2023 holte er ebenfalls. In Paris startet er nun bei der Teamverfolgung.