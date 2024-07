Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Das sind die wichtigsten Infos zum Fechten bei Olympia 2024

Beim Fechten stehen sich zwei Athleten gegenüber, die jeweils eine Waffe in einer Hand halten und versuchen, ihren Gegner auf einem gültigen Zielbereich des Körpers zu treffen. Im Fechten gibt es drei Disziplinen, die sich in der Waffe unterscheiden: Degen, Säbel und Florett. Der Degen besitzt eine lange gerade Klinge, die am Griff mit einer Glocke abschließt, die die Hand vollständig bedeckt. Das Florett hat eine leichtere, gebogene Klinge, die am Griff in einer etwas kleineren Glocke endet. Der Säbel ist die kürzeste und schwerste Waffe, die beim Fechten eingesetzt wird.