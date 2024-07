Pappbetten, Sterneküche, Topstars Das müssen Sie über das Olympische Dorf in Paris wissen

Das Gros des deutschen Teams wohnt während der Spiele in einem Haus – verteilt auf 461 Betten in 96 Appartements. Ein kleiner Teil der Mannschaft wurde im Haus nebenan untergebracht – auch nur einen Steinwurf von der Mensa entfernt. Der Tenor aus dem deutschen Team ist, dass man mit der Unterbringung zufrieden sei. Eismaschine, Massage-Sessel, Flachbildfernseher – in den gemeinsamen Aufenthaltsbereichen fehlt es an wenig. Beim Spinning auf der Dachterrasse können die Athletinnen und Athleten den Blick über die Stadt schweifen lassen. Wer nach einem harten Training einfach nur die Beine hochlegen will, kann sich in einer großen Lounge draußen vor der Tür in den Strandstuhl fallen lassen. Ansonsten sei der deutsche Wohnkomplex klein aber fein und schön dekoriert.