Olympia Bundestrainer Herbert setzt auf seine Basketball-Weltmeister

Das DBB-Team absolviert vor Olympia fünf Länderspiele. Am 6. Juli (Köln) und 8. Juli (Montpellier) geht es gegen Frankreich, am 13. Juli (Hamburg) gegen die Niederlande, am 19. Juli (Berlin) gegen Japan und zum Abschluss am 22. Juli (London) bei der Generalprobe gegen die NBA-Stars aus den USA.