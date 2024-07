Ikonisches Bild bei den Olympischen Spielen Wie das spektakuläre Surfer-Foto auf Tahiti entstand

Der Schuss eroberte die Welt. Von Tahiti aus, wo Brouillet, der aus Marseille stammt, die olympischen Surfwettbewerbe begleitet, nach Paris in die Zentrale der Nachrichtenagentur AFP. Von da an gab es kein Halten mehr. „Wahnsinn“, sagt Brouillet, 39, am Ende eines langen Tages, „aber auch fast schon ein bisschen beängstigend“. So einen Aufruhr habe er noch nie in seinem Leben erlebt, „never ever“.