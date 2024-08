Olympia 2024 DBB-Frauen scheitern im Viertelfinale an Frankreich

Deutschlands Starspielerin Satou Sabally tat sich dagegen von Anfang an schwer. Die 26-Jährige vom WNBA-Club Dallas Wings wurde von den Französinnen sehr aggressiv verteidigt und leistete sich vier schnelle Turnovers. Sabally hatte sich beim olympischen Qualifikationsturnier in Brasilien im Februar eine Schulterverletzung zugezogen und nach einer anschließenden Operation monatelang pausieren müssen. Die fehlende Spielpraxis merkte man ihr im gesamten Olympia-Turnier an - am Mittwoch besonders.