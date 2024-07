Argentinien-Drama, Spanien-Sieg So verrückt war der Auftakt des olympischen Fußballturniers

Mitfavorit Spanien ist mit einem Sieg ins olympische Fußball-Turnier gestartet, Argentinien rettete in einer kuriosen Schlussphase noch einen Punkt - Mittelfeldspieler Cristian Medina traf in der 16. Minute (!) der Nachspielzeit zum 2:2 (0:1) gegen Marokko. Nach dem Schlusspfiff stürmten zahlreiche Zuschauer auf den Platz in Saint-Etienne. Spanien gewann in Paris mit 2:1 (1:1) gegen Usbekistan.