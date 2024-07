Olympia 2024 in Paris Volley- und Beachvolleyball bei Olympischen Spielen – alle Infos im Überblick

Die Volleyball- und die Beachvolleyball-Turniere finden parallel vom 27. Juli bis 11. August statt. Nach den Vorrundenspielen steht am 5. August das Volleyball-Viertelfinale der Herren, am 6. August das der Damen an. Weiter geht es am 7. August mit dem Herren-Halbfinale, am 8. August mit dem Damen-Halbfinale. Das Finale der Männer ist am 10. August, das Finale der Frauen am 11. August. Auf der offiziellen Seite der Olympischen Spiele gibt es den gesamten Zeitplan.