Zeitplan, Regeln, Favoriten Das müssen Sie zum Reiten bei Olympia wissen

In den vergangenen Jahren galten die deutschen Reiter bei Olympia häufig als Medaillengaranten und lieferten so auch die entsprechenden Ergebnisse. Vier Medaillen in Tokio 2021, sechs Medaillen in Rio 2016 und vier in London 2012. Auch in diesem Jahr zählen die deutschen Reiter, vor allem in der Dressur und Vielseitigkeit, zu den Medaillenhoffnungen. So gewann Dressurreiterin Isabell Werth, die ihre siebte Olympiateilnahme in Angriff nimmt, beim CHIO in Aachen 2024 gleich in drei Wettbewerben. Julia Krajewski, die 2021 die Goldmedaille im Einzel in der Vielseitigkeit gewann, sicherte sich beim CHIO ebenfalls den Sieg in der Vielseitigkeit. Auch Jessica von Bredow-Werndl gewann einen Dressurpreis in Aachen. Die Chancen der deutschen Reiter auf eine Medaille stehen demnach gut.