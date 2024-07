Zeitplan, Disziplinen, Favoriten Das müssen sie zum Boxen bei Olympia wissen

Insgesamt gibt es 13 Olympische Gewichtsklassen. Die Männer treten in sieben Wettbewerben an, während die Frauen nur an sechs Wettbewerben teilnehmen. In den Gewichtsklassen Fliegengewicht bis 51 Kilogramm, Federgewicht bis 57 Kilogramm, Halbweltergewicht bis 63,5 Kilogramm, Mittelgewicht bis 71 Kilogramm, Halbschwergewicht bis 80 Kilogramm, Schwergewicht bis 92 Kilogramm und Superschwergewicht über 92 Kilogramm, finden die Wettkämpfe der Herren statt. Die Damen gehen in den Gewichtsklassen Halbfliegengewicht bis 50 Kilogramm, Bantamgewicht bis 54 Kilogramm, Federgewicht bis 57 Kilogramm, Leichtgewicht bis 60 Kilogramm,Weltergewicht bis 66 Kilogramm und Mittelgewicht 75 Kilogramm an den Start.