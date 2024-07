Regeln, Zeitplan, Favoriten Das müssen Sie über Badminton bei Olympia 2024 wissen

Bei den Olympischen Spielen werden die Wettkämpfe im Badminton sowohl im Einzel als auch im Doppel ausgetragen. Im Einzel treten die Damen und Herren jeweils getrennt voneinander an, im Doppel wird es zusätzlich ein Mixed-Event geben. Während bei den Einzelwettkämpfen die Achtelfinals auf die Gruppenphase folgen, geht es für die Doppel-Teams nach der Gruppenphase direkt ins Viertelfinale. Das Finale im Mixed-Doppel findet am 2. August statt, das Finale der Doppel-Damen wird am 3. August ausgetragen und das der Herren am 4. August. Am letzten Wettkampftag im Badminton, am 5. August, finden die Einzel-Finals der Damen und Herren statt.