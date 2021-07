Zeitplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie über die Olympischen Spiele in Tokio wissen

Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie finden die Olympischen Spiele mit einem Jahr Verspätung statt. Vom 23. Juli bis 8. August 2021 kämpfen hunderte Athleten in Tokio um Medaillen. Hier finden Sie alles, was Sie zu den Sommerspielen wissen müssen.

Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele muss das Großereignis außerhalb des üblichen Vier-Jahres-Rhythmus stattfinden. Schuld ist die Corona-Pandemie.

Wann und wo finden die Olympischen Spiele statt?

Die Sommerspiele finden in Tokio in Japan statt; allerdings wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später als eigentlich geplant. Im März 2020 wurde Olympia 2020 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und Veranstalter Japan auf den Sommer 2021 verlegt. Nun sollen die Spiele vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 ausgetragen werden. Das ursprüngliche Datum war der 24. Juli bis 9. August 2020. Damit finden erstmals Olympische Spiele außerhalb des Vier-Jahres-Rhythmus statt.

In Tokio fanden bereits 1964 Olympische Spiele statt. Die Spiele 1940 musste man an das IOC zurückgeben, nachdem im Sommer 1938 der Japanisch-Chinesische Krieg ausgebrochen war. Im September 2013 wurde Tokio vom IOC als Ausrichter der Spiele 2020 gewählt.

Zeitplan der Olympischen Spiele – das sind die Termine

Nicht nur die Athleten, auch viele Fans möchten bereits wissen, wann welche Wettkämpfe und Entscheidungen bei den olympischen Sommerspielen in Tokio anstehen. Die Termine, die zum Frühjahr 2020 bekannt waren, bezogen sich noch auf den Zeitplan aus der Olympiabewerbung der Japaner. Das zeitgenaue Programm für die verschobenen Spiele steht Stand März 2021 noch nicht abschließend fest. Sobald es genaue Informationen über Termine, Zeiten und Entscheidungen gibt, informieren wir Sie hier darüber.

Die Eröffnungsfeier ist für den 23. Juli geplant. Schon an den beiden Tagen davor finden erste Wettkämpfe statt, an denen aber noch keine Medaillen vergeben werden. In der ersten Woche der Olympischen Spiele sollen laut vorläufigem Plan unter anderem die Entscheidungen im Fechten, Judo, Gewichtheben, Rudern und Dressurreiten an. Auch im Schwimmen und Turnen wird bereits in der ersten Woche erstes olympisches Gold vergeben. In der zweiten Hälfte der Olympischen Spiele in Tokio werden Gold, Silber und Bronze in den Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder Hockey vergeben. Höhepunkt sind auch die Entscheidungen in Leichtathletik, Kanu und Bahnrad.

Wie sieht das Maskottchen von Olympia 2020 in Tokio aus und wie heißt das Maskottchen?

Das olympische Maskottchen für Tokio heißt Miraitowa und wurde von Ryo Taniguchi erschaffen. Der Name setzt sich aus den japanischen Wörtern Mirai, das Zukunft heißt, und Towa (Ewigkeit) zusammen. Das Organisationskomitee in Japan teilte mit, der Name soll eine „Zukunft ewiger Hoffnung in den Herzen aller Menschen in der ganzen Welt“ fördern. Name und Maskottchen standen schon vor der Corona-Pandemie fest. Das Maskottchen besteh zudem aus einer Verbindung moderner und traditioneller Elemente der japanischen Kultur. Auf seiner Stirn trägt Miraitowa das Emblem der Tokio-Spiele, das wiederum aus einem Schachbrettmuster besteht. Jeder über 18-jährige Japaner durfte Entwürfe für ein Maskottchen einreichen. 2042 Vorschläge wurden eingereicht, das Komitee wählte seinen drei Favoriten und ließ die Grundschulkinder aus fast 17.000 Schulen über den Sieger abstimmen.

Wie sieht das Logo der Olympischen Spiele 2020 aus?

Um das Logo für Tokio 2020 gab es schon fünf Jahre vor den Spielen Streit. Das am 24. Juli 2015 vorgestellte Logo zeigte ein stilisiertes T mit einem roten Kreis in der oberen Ecke rechts, der gleichzeitig ein schlagendes Herz, die Flagge Japans und eine vereinigte Welt symbolisieren sollte. Das stilisierte T wies jedoch starke Ähnlichkeiten mit dem Logo des belgischen Théâtre de Liège auf. Der Urheber dieses Logos ließ dann auch eine Urheberrechtsverletzung prüfen, woraufhin die Olympia-Organisatoren ihr Logo zurückzogen. Das neue Logo stammt von dem Künstler Asao Tokolo und wurde am 25. April 2016 präsentiert. Das blaue Schachbrettmuster erinnert an einen Siegeskranz, soll aber vor allem die unterschiedlichen Länder, Kulturen und Denkweisen symbolisieren, die bei Olympia zusammenkommen und verflochten sind. Zudem hat das Logo starke Bezüge zur japanischen Geschichte. In der Edo-Zeit wurden oft karierte Muster verwendet. Das Indigo-Blau ist zudem eine traditionelle Farbe in Japan.

Auch nach der coronabedingten Verschiebung der Spiele auf 2021 bleibt der Markenname „Tokyo 2020“ in dem Logo stehen.

Wie viele Medaillen werden in Tokio vergeben?

Bei den Olympischen Spielen in Japan soll es 33 Wettkämpfe mehr geben als noch 2016 in Rio. Damit werden dann auch 99 Medaillen mehr vergeben. Insgesamt kämpfen Athleten aus 33 Sportarten (fünf mehr als 2016) mit insgesamt 51 Disziplinen (neun mehr als 2016) in 339 Wettbewerben jeweils um Gold, Silber und Bronze. Es sind also 1017 Medaillen zu vergeben. Für die Frauen geht es in 156 Wettkämpfen um den Olympiasieg, für die Herren in 165. Zudem gibt es für beide Geschlechter offene Disziplinen wie im Reitsport und zwölf Mixed-Wettbewerbe.

Wie werden die Medaillen aussehen?

Ein Abbild der griechischen Siegesgöttin Nike prägt die Vorderseite der Olympia-Medaillen. Die Siegesgöttin steht vor dem Panathinaiko-Stadion. Name und Logo der Tokio-Spiele sowie das olympische Fünf-Ringe-Symbol zieren die Rückseite. Vorgestellt wurde das Designe der Medaillen, das Junichi Kawanishi entworfen hat, am 24. Juli 2019, ein Jahr vor dem eigentlich geplanten Start der Sommerspiele 2020. Die Medaillen werden auch recyceltem Edelmetall hergestellt, das aus gespendeten Elektrogeräten stammen soll.

In diesen Sportarten hat Deutschland bei den Sommerspielen 2016 in Rio Gold gewonnen und stellt somit den aktuellen Olympiasieger

17 Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 gewonnen. Insgesamt holte man 42 Medaillen (17x Gold, 10x Silber, 15x Bronze). Den aktuellen Olympissieger stellt Deutschland in folgenden Sportarten/Disziplinen:

Reiten (Vielseitigkeit, Einzel, Männer)

Reiten (Dressur, Mannschaft)

Rudern (Doppelvierer, Männer)

Rudern (Doppelvierer, Frauen)

Schießen (Dreistellungskampf, 50 Meter, Frauen)

Schießen (Kleinkalibergewehr liegend 50 Meter, Männer)

Schießen (Schnellfeuerpistole 25 Meter, Männer)

Diskuswurf (Leichtathletik, Männer)

Speerwurf (Leichtathletik, Männer)

Kanu (C-1 1000m, Männer)

Kanu (K-2 1000m, Männer)

Kanu (C-2 1000m, Männer)

Kanu (K-4 1000m, Männer)

Fußball (Frauen)

Gerätturnen (Reck, Männer)

Bahnrad (Sprint, Frauen)

Beachvolleyball (Frauen)

Die Olympischen Sportarten für Tokio 2021 im Überblick

Bogenschießen

Boxen

Fechten

Handball

Hockey

Judo

Kanu: Kanurennsport, Kanuslalom

Karate:

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf

Radsport: Bahnrad, BMX, Freestyle, Race, Mountainbike, Straße

Reiten: Dressur, Springen, Vielseitigkeit

Ringen: Freistil , Griechisch-römisch

Rudern

Rugby, 7er-Rugby

Schießen

Schwimmsport: Freiwasserschwimmen, Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball, Wasserspringen

Segeln

Skateboard

Sportklettern

Surfen

Taekwondo

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnsport: Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen

Volleyball, Beachvolleyball

Welche Sportarten sind 2021 in Tokio erstmals olympisch?

Skateboard, Surfen, Sportklettern und Karate feiern in Tokio als neue Sportarten ihre olympische Premiere. Baseball und Softball sind auch wieder dabei. Sie gehörten bereits von 1992 bis 2008 zum olympischen Programm, verloren den Status aber für 2012 und 2016. Im Basketball kommt die Street-Version 3x3-Basketball als neue Disziplin hinzu.

Was ist sonst neu bei Olympia 2021?

Das IOC hat für 2020 einen Schwerpunkt auf Mixed-Wettbewerbe gelegt. Die kommen im Bogenschießen, Judo und Triathlon neu hinzu. Auch in der Leichtathletik wird es in Tokio eine Mixed-Staffel über 4x400 Meter geben. Die Tischtennisspielerinnen und -spieler treten erstmals auch im Mixed-Doppel an. Im Fechten bekommen die Frauen einen Teamwettbewerb im Florett, die Herren einen im Säbelfechten.

Das Programm im Schwimmen wird ebenfalls erweitert. Bei den Männern kommen die 800 Meter Freistil hinzu, bei den Frauen die 1500 Meter Freistil. Auch hier wird es eine neue Mixed-Staffel geben – über die 4x100 Meter Lagen. Beim Gewichtheben fällt für die Männer eine Kategorie weg, im Kanusport werden drei Männerentscheidungen durch drei neue Wettkämpfe für Frauen ersetzt. Auch im Boxen, Rudern, Schießen und Bahnradsport gibt es kleine Veränderungen. Ziel des IOC war es bei diesen Entscheidungen vor allem, eine möglichst ausgeglichene Teilnehmerzahl bei Frauen und Männern zu erreichen. Außerdem sollte sich auch die Zahl der Wettbewerbe für jedes Geschlecht annähern. In Tokio wird es nun 165 Wettbewerbe für Männer geben und 156 für Frauen, hinzu kommen sechs offene Wettbewerbe und zwölf Mixed-Entscheidungen.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Olympischen Spiele aus?

Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele musste die Großveranstaltung verschoben werden. Absagen gab es bereits, eine Verschiebung und Spiele außerhalb des Vier-Jahres-Rhythmus sind aber ein Novum.

Am 24. März 2020 hatte das Internationale Olympische Komitee nach langem Zögern entschieden, die Olympischen Sommerspiele wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Länder wir Kanada und auch einzlen Sportler hatten da ihre Teilnahme für 2020 bereits abgesagt. Der Olympische Fackellauf hatte im März gerade begonnen, wurde dann aber unterbrochen. Eine weitere Verschiebung der Spiele hielt der damalige Chef des Organisationskomitees, Yoshirō Mori, im Januar für „unmöglich“. Dennoch gibt es erneut vermehrt Forderungen nach einer Absage der Spiele auch 2021, da sich weltweit ansteckenderer Mutationen des Coronavirus verbreiten und in in vielen Ländern die Corona-Beschränkungen wieder verschärft werden - bis hin zu Einreiseverboten.

Japan hat derweil ein 32-seitiges Corona-Handbuch mit Regeln und Hygienemaßnahmen für die Ausrichtung der Spiele trotz Corona vorgelegt. Die Teilnahme an den Sommerspielen sei demnach für die Sportler gänzlich „auf eigenes Risiko“. Um eine Ausbreitung des Coronavirus bei Olympia und vor allem im Olympischen Dorf zu verhindern, soll die Bewegungsfreiheit start eingeschränkt werden. Zwei Wochen nach der Ankunft müssen Athleten und ihre Betreuer in eine Quarantäne, die der bei den Australian Open der Tennisspieler ähnlich ist. Sie dürfen sich nur in ihrer Unterkunft, an olympischen Wettkampf- und Trainingsstätten sowie einigen wenigen klar bestimmten Orten aufhalten. Es gilt bei den gesamten Spielen Maskenpflicht. Regelmäßige Coronatests und das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln sind Pflicht. Außerdem sollen die Athleten eine Corona-Warn-App nutzen und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Aus dem Olympischen Dorf müssen sie nach ihren Wettkämpfen so schnell wie möglich abreisen.

Auch für Helfer, Medien und Betreuer gelten diese strengen Regeln. Bei Wiederholten Verstößen können das Recht zur Teilnahme an den olympischen Wettkämpfen oder die Akkreditierung entzogen werden.

Werden Zuschauer in den Olympia-Stadien und -Hallen erlaubt sein?

Im April hatten Japan und das IOC trotz großer Kritik entschieden, dass Zuschauer in die Stadien dürfen, allerdings keine ausländischen. Doch im Juli verschärfte sich die Corona-Lage in der Region um Tokio erneut.

Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands für Tokio haben die Olympia-Organisatoren dann am 8. Juli den Ausschluss aller Zuschauer von den Wettbewerben in Japans Hauptstadt beschlossen. Dies gaben die japanischen Gastgeber nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee am Donnerstag bekannt. „Wir hatten keine andere Wahl“, sagte Organisationschefin Seiko Hashimoto.

Bis zuletzt hatten die Olympia-Macher noch an ihren Plänen festgehalten, bis zu 10.000 Fans aus dem Inland pro Wettkampf in den Arenen zuzulassen. Diese Hoffnung ist nun zerplatzt. In Tokio und in drei Nachbarpräfekturen werden bei den Spielen die Arenen leer bleiben. Ausländischen Zuschauern war bereits im März die Einreise untersagt worden.

Aus welchen Ländern kommen die meisten Teilnehmer?

Bisher haben sich Sportlerinnen und Sportler aus 140 Ländern für die Olympischen Spielen in Tokio qualifiziert (Stand 9. Januar 2020). Die jeweiligen Top-3-Nationen:

Europa: Großbritannien (230 Teilnehmer), Deutschland (184), Spanien (171)

Amerika: USA (398), Kanada (161), Brasilien (129)

Asien: Japan, (407), China (202), Südkorea (94)

Ozeanien: Australien (251), Neuseeland (159), Fidschi (24)

Afrika: Südafrika (82), Ägypten (68), Kenia (47)

Athleten aus Russland dürfen wie bei den Olympischen Winterspielen 2018 nur unter neutraler Flagge starten - 148.

In welchen Stadien und Wettkampfstätten finden die olympischen Wettbewerbe statt?

Die Wettkämpfe sollen innerhalb möglichst geringer Distanzen durchgeführt werden. Deshalb werden die meisten Wettbewerbe innerhalb von acht Kilometern um das olympische Dorf ausgetragen. Der Bereich wurde in zwei Zonen aufgeteilt. Dies sind die „Heritage Zone“ und die „Tokio Bay Zone“. Bei 339 Wettbewerben in 33 Sportarten und 51 Disziplinen gibt es eine Vielzahl von Wettkampfstätten.

Die wichtigste Sportstätte in der Heritage Zone ist das Olympiastadion. Neben der Eröffnungsfeier und der Schlusszeremonie werden dort auch die Leichtathletikwettbewerbe und einige Fußballspiele ausgetragen. In der Tokio Bay Zone befindet sich unter anderem der Shiokaze Park für Beachvolleyball, das Sea Forest Waterway für Rudern und Kanu und der Ariake Tennis Park für die Tennis-Wettbewerbe.

Welche deutschen Teilnehmer sind für die Sommerspiele in Tokio 2021 qualifziert?

Das deutsche Aufgebot für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) umfasst nach der fünften und letzten Nominierungsrunde durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 438 Aktive.

Welche deutschen Teams und Athleten haben die Qualifikation für Olympia 2021verpasst?

Baseball/Softball Die deutschen Baseballer haben bei der EM in Bonn und Solingen die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier verpasst und fehlen somit in Tokio. Auch die Softballerinnen sind nicht am Start.

Fußball Die Frauen verpassten die Sommerspiele durch ihren K.o. im WM-Viertelfinale gegen Schweden, 2016 hatten sie in Rio noch Gold gewonnen. Auch die Basketballerinnen sind bei Olympia 2021 nicht dabei.

Handball Die deutschen Frauen hätten für die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier bei der WM mindestens Siebte werden müssen, belegten am Ende aber Platz acht und scheiterten.Die Männer verpassten bei der WM in Ägypten die direkte Qualifikation für Tokio. Sie müssen nun den Umweg über das Qualifikationsturnier vom 12. bis 14. März in Berlin gehen.

Rugby Beide Teams sind gescheitert. Die Frauen des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) schieden beim ersten Europa-Qualifikationsturnier in Kasan in der Vorrunde aus, für die Männer war in Colomiers/Frankreich im Viertelfinale Schluss.

Volleyball Sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen sind in Japan nicht dabei. Beide Teams schafften es bis ins Finale der Qualifikationsturniere, kassierten dann aber eine klare Niederlage.

Wasserball Beide deutsche Mannschaften sind bei Olympia nicht dabei.

Wo wird Olympia im TV übertragen?

Die Olympischen Spiele werden live im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein. Die Öffentlich Rechtlichen haben für die Übertragungsrechte von Discovery, dem Mutterkonzern von Eurosport, Sublizenzen erworben. Einige Sportarten und Disziplinen werden daher nur von Eurosport übertragen. ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung zumeist von Tag zu Tag ab. Die ARD startet am 22. Juli, dann folgen zwei Tage Übertragungen beim ZDF. Am 25. Juli ist wieder die ARD dran, ab dann wechseln die beiden Sender im Tagesrhythmus. Eurosport und das ZDF zeigen die Eröffnungsfeier (Freitag, 23. Juli 2021) und Eurosport und die ARD die Abschlusszeremonie (Sonntag, 8. August 2021) live.

Wo sind die Spiele 2021 im Live-Stream zu sehen?

Neben der Übertragung im Free-TV bieten ARD und ZDF auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Zudem sind die Spiele auch im Live-Stream beim Eurosport Player zu verfolgen. Ein Monatspass kostet 6,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat.

Auch der Streamingdienst Dazn hat sich als Sublizenznehmer von Eurosport Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen gesichert. Kostenpunkt: monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro jährlich.

Zeitverschiebung von Japan zu Deutschland?

Japan ist zur Sommerzeit sieben Stunden vor Deutschland.Das spielt natürlich eine Rolle dabei, wann man Wettkämpfe in Deutschland verfolgen kann. Durch die Zeitverschiebung ist es zur Primetime gegen 20 Uhr in Japan drei Uhr morgens. Da werden kaum Wettkämpfe stattfinden. Viele Wettbewerbe werden in Deutschland wohl zur Mittagszeit oder am Nachmittag zu sehen sein. Klar ist aber noch nicht, wie sich die Zeitverschiebungen zu Europa oder Amerika auf die Startzeiten bei den Olympischen Spielen in Tokio auswirken werden.

Wer sind die Medaillenhoffnungen aus Deutschland?

Traditionell gehören die deutschen Hockeyteams zu den Favoriten, so auch in Tokio. Auch die Dressurreiter um Olympiasiegerin Isabell Werth und die Springreiter zählen die zu den großen Goldhoffnungen des Deutschen Olympischen Sportbundes. Der Deutschland Achter will seine Erfolgsserie mit dem Olympiasieg in Tokio krönen. Seit Silber bei Olympia 2016 hat das deutsche Flaggschiff der Ruderer alle wichtigen Rennen gewonnen. Auch die deutschen Kanuten gehören zu den Medaillenkanditen.

Die Säbelfechter gelten als die wohl größte Hoffnung des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf eine Olympiamedaille. In der Leichtathletik sind es die Speerwerfer und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Läuferin Konstanze Klosterhalfen von der TSV Bayer 04 Leverkusen gehört zu den international bekannten Leichtathletik-Stars und läuft um eine Medaille, genauso wie Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause.Im Bahnrad und Turnen haben deutsche Ahtleten ebenfalls Chancen auf olympisches Edelmetall.

Wie lief der Olympische Fackellauf 2020?

Der olympische Fackellauf steht für die Sommerspiel 2020 unter einem ganz besonderen Motto: „Hoffnung erleuchtet unseren Weg". Das Gedenken an die Opfer der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe, die sich am 11. März 2011 ereignet hatte, ist das zentrale Motiv bei dem Fackellauf. Auf dem Weg von Olympia nach Tokio sollte der Weg des olympischen Feuers in 121 Tagen durch alle 47 Präfekturen des Inselstaates Japan führen.

Allerdings verlief schon der Start wegen der Corona-Pandemie anders als geplant. Am 12. März 2020 wurde das Feues im antiken Olympia in Griechenland entzündet. Die Staffel zwischen Olympia und Athen musste jedoch bereits in Sparta wegen der abgebrochen werden und die Flamme per Flugzeug von Athen nach Japan transportiert werden. Dort musste der Start in der Präfektur Fukushima, die von der Naturkatastrophe besonders schwer getroffen wurde, dann auch abgesagt werden.Der Fackellaufe wurde wie die Spiel auf 2021 verschoben. Die japanischen Fußballweltmeisterinnen von 2011 waren dann im März 2021 die ersten Fackelläuferinnen und starteten im J-Village in Fukushima. Die Fackel wurde auch durch die Geisterstadt Futuba getragen. Die Stadt musste wegen der radioaktiven Versuchung nach dem Unglück 2011 evakuiert werden. Bis zur Ankunft in Tokio am 23. Juli werden etwas 10.000 Läufer die Fackel durch die 47 Präfekturen getragen haben. Sie alle müssen wegen des Coronavirus detaillierte Angaben zu ihrer Gesundheit machen.

Die Fackel selbst soll an den Wiederaufbau in den Katastrophengebieten erinnern. Das Material besteht zu 30 Prozent aus recyceltem Aluminium, das ursprünglich zum Bau von Übergangswohnungen für die Menschen verwendet wurde, die im März 2011 ihre Häuser und Wohnungen verloren hatten. Die 71 Zentimeter lange und 1,2 Kilogramm schwere Fackel schimmert in der Farbe der japanischen Kirschblüte. Das Design ist ebenfalls an der Kirschblüte angelehnt.

Wo fanden die letzten fünf Olympischen Sommerspiele statt?

2000 Sydney (Australien)

2004 Athen (Griechenland)

2008 Peking (China)

2012 London (Grossbritannien)

2016 Rio de Janeiro (Brasilien)

Wo finden die nächsten Olympischen Sommerspiele statt?

Auch die Gastgeber für die Sommerspiele 2024 und 2028 stehen bereits fest. Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden in der französischen Hauptstadt Paris statt. 2028 wird, wie schon 1984, in Los Angeles (USA) um Medaillen gekämpft.

