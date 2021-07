Wie hoch ist der Frauenanteil bei den Spielen?

Etwa 49 Prozent der Teilnehmer werden Frauen sein - so viele wie noch nie. In Rio 2016 lag der Frauenanteil noch bei 45 Prozent. Erstmals in der olympischen Geschichte werden außerdem alle olympischen Sportarten in Tokio eine männliche und weibliche Kategorie haben. Außerdem legte das Internationale Olympische Komitee fest, dass in jedem olympischen Aufgebot eines Landes mindestens ein Mann sowie eine Frau dabei sein müssen.