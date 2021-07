Nach Aus im Achtelfinale : Tischtennis-Star Boll kann sich Start bei Olympia 2024 vorstellen

Tokio Sechster Olympia-Start, fünftes Achtelfinal-Aus: Rekord-Europameister Timo Boll wird auch bei den Spielen in Tokio keine Medaille im Einzel gewinnen. Eine Teilnahme 2024 in Paris schließt der Düsseldorfer aber nicht aus.

Auch bei seinen sechsten Olympischen Spielen hat Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll eine Medaille im Einzel verpasst. Der 40-Jährige aus Düsseldorf musste sich am Dienstag im Tokyo Metropolitan Gymnasium dem Südkoreaner Youngsik Jeoung in 1:4 Sätzen (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11) geschlagen geben. Um den Einzug in das Viertelfinale spielen am Dienstag noch Bolls Nationalteamkollege Dimitri Ovtcharov und bei den Damen Han Ying.