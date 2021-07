Tennis-Star für Tokio : Olympia soll ratlosem Zverev neuen Mut geben

London Alexander Zverev wartet weiter auf seinen esten Grand-Slam-Titel. Die deutsche Nummer eins im Tennis wirkte im Wimbledon verzweifelt. Nun kommt Tokio. Der deutsche Herrentennis-Chef erklärt, warum Olympia Zverev gut tun sollte.

Alexander Zverev saß da und rätselte. Und er stand offen zu seiner eigenen Ratlosigkeit: „Um ehrlich zu sein, ich würde es gern selbst wissen“, sagte der Hamburger nach seinen sage und schreibe 20 Doppelfehlern im verlorenen Wimbledon-Achtelfinale . Schon lange nicht mehr kostete ihn der zuletzt so gute Aufschlag ein Match, und dann gleich so ein wichtiges.

„Ich bin auf einer Stufe, wo ich Grand Slams gewinnen will. Achtelfinale ist da meiner Meinung nach ziemlich früh. Aber dafür muss ich letztlich besser spielen“, sagte Zverev selbstkritisch nach der Niederlage gegen den 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime, einem der Aufsteiger, die Zverev zunehmend Konkurrenz machen. Im Match zuvor gegen den Amerikaner Taylor Fritz sei Zverev noch zu vielen freien Punkten mit seinem Aufschlag gekommen, stellte der deutsche Herrentennis-Chef Michael Kohlmann am Dienstag fest. Dieses Gefühl habe ihm gegen Auger-Aliassime womöglich gefehlt und ihn verunsichert. Trotzdem hätte Zverev die Partie noch gewinnen können.

Geknickt und so schnell es ging hatte Zverev den Platz Nummer eins verlassen. Vor dem Wimbledon-Start strahlte der Weltranglisten-Sechste noch Zuversicht aus und betonte, er fühle sich so wohl wie lange nicht. In sein Leben, in das durch seine Vaterschaft, die Trennung von seinem Ex-Manager und Vorwürfe einer früheren Freundin viel Aufregung gekommen war, sei Ruhe eingekehrt.