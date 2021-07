Olympia am Montag : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Tokio Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der dritte Wettkampftag gestartet. Für die deutschen Starter beginnt auch der Montag bei den Sommerspielen durchwachsen. Die Handballer siegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weitere Corona-Fälle:Drei weitere Athleten sind bei den Olympischen Spielen in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Insgesamt gab es 16 weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele. Damit stieg die Zahl der positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf 148.

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Fechten: Florettfechter Peter Joppich hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für eine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Der Routinier im Team des Deutschen Fechter-Bunds besiegte in der Runde der letzten 32 am Montag den an Position drei gesetzten Amerikaner Alexander Massialas mit 15:12. Benjamin Kleibrink hingegen schied gleich in seinem ersten Gefecht aus. Der Olympiasieger von 2008 unterlag dem Ägypter Alaaeldin Abouelkassem im Sechzehntelfinale mit 11:15. Der dritte deutsche Starter, André Sanita, bekommt es in diesem mit dem italienischen Ex-Weltmeister Alessio Foconi zu tun.

Foto: AP/David J. Phillip 53 Bilder Die schönsten Bilder von der Eröffnungsfeier in Tokio

Judo: Die erste große Medaillenhoffnung der deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Die WM-Dritte Theresa Stoll (Großhadern) verlor nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Eteri Liparteliani aus Georgien.

Schwimmen: Der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel hat seine Gold-Mission bei den Olympischen Spielen mit dem Sieg in der 4x100-m-Freistilstaffel begonnen. Der 13-malige Weltmeister setzte sich mit seinen Landsleuten Blake Pieroni, Bowen Becker und Zach Apple in 3:08,97 Minuten vor Italien und Australien durch.

Die Australierin Ariarne Titmus hat in Tokio überraschend die hohe Favoritin Katie Ledecky geschlagen und ist zu Olympia-Gold über 400 Meter Freistil geschwommen. Die 20-Jährige setzte sich am Montag in 3:56,69 Minuten durch und lag 0,67 Sekunden vor Ledecky. Die 24-Jährige verpasste ihren sechsten Olympiasieg. Dritte im Aquatics Center wurde die Chinesin Bingjie Li in 4:01,08 Minuten.

Lesen Sie auch TV-Übertragung : Wo Olympia im Fernsehen läuft

Der britische Schwimmstar Adam Peaty hat seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio bestätigt. Der achtmalige Weltmeister schlug nach 57,37 Sekunden als überlegener Sieger an. Seinen eigenen Weltrekord verpasste der 26-Jährige aber um fünf Zehntelsekunden.

Handball: Die deutschen Handballer haben im zweiten Gruppenspiel ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Argentinien am Ende souverän mit 33:25 (14:13) und hat einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Zum Auftakt hatte das deutsche Team gegen Europameister Spanien mit 27:28 verloren.

Tennis: Anna-Lena Friedsam ist als letzte deutsche Vertreterin im Tennis-Einzel von Tokio in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Olympia-Debütantin war am Montag gegen die favorisierte French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland chancenlos und verlor mit 1:6, 1:6.

Die japanische Gold-Hoffnung Naomi Osaka ist bei den Olympischen Spielen weiter souverän unterwegs. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin im Tennis, die am Freitag das olympische Feuer entzündet hatte, setzte sich am Montag in der zweiten Runde klar mit 6:3, 6:2 gegen Wimbledon-Viertelfinalistin Viktoria Golubic aus der Schweiz durch. Osakas Achtelfinalgegnerin ermitteln Mihaela Buzarnescu (Rumänien) und Marketa Vondrousova (Tschechien).

Foto: dpa/Jan Woitas 23 Bilder Diese Stars fehlen bei Olympia

Hockey: Die deutschen Hockey-Männer haben in ihrer zweiten Begegnung bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio die erste Niederlage kassiert. Gegen Welt- und Europameister Belgien unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi nach einem Fehlstart am Montagmorgen 1:3 (0:2).

Badminton: Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li ist nach ihrer zweiten Niederlage bei den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschieden. Die 23-Jährige aus Lüdinghausen unterlag Jewgenija Kosezkaja (ROC) 20:22, 15:21. Zum Auftakt des Turniers in der Halle der Musashino Forest Sport Plaza hatte Li gegen Vize-Weltmeisterin Nozomi Okuhara (Japan) in zwei Sätzen verloren.

Foto: dpa 11 Bilder Die deutschen Olympia-Outfits seit 2000

Triathlon: Triathlet Kristian Blummenfelt hat Norwegen bei den Sommerspielen in Tokio die erste olympische Goldmedaille seit neun Jahren beschert. Der 27-Jährige beendete am Montag die britische Dominanz und setzte sich vor Alex Yee (Großbritannien) und dem Neuseeländer Hayden Wilde in 1:45:04 Stunden durch. Die deutschen Starter, Jonas Schomburg (Hannover) und Justus Nieschlag (Lehrte), kamen als 38. und 40. ins Ziel.

Tischtennis: Das deutsche Mixed Petrissa Solja und Patrick Franziska ist im Viertelfinale unglücklich an Gastgeber Japan gescheitert. Das Duo aus Berlin und Saarbrücken unterlag trotz starker Leistung den Mitfavoriten Jun Mizutani und Mima Ito knapp mit 3:4. Die 27-jährige Solja und der zwei Jahre ältere Franziska verpassten damit bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs die Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund in Tokio.

Hockey: Die deutschen Hockey-Damen sind erfolgreich in das Olympia-Turnier gestartet. Gegen Rio-Olympiasieger Großbritannien setzte sich das Team von Trainer Xavier Reckinger bei brütender Hitze im Oi Hockey Stadium am Ende verdient mit 2:1 (1:1) durch. Viktoria Huse (24. Minute/Siebenmeter) und Charlotte Stapenhorst (33.) erzielten die deutschen Tore beim wichtigen Startsieg. Sarah Jones (13.) hatte die Britinnen am Sonntag mit 1:0 in Führung gebracht.

Beachvolleyball: Karla Borger und Julia Sude haben beim olympischen Beachvolleyball-Turnier in Tokio auch ihr zweites Gruppenspiel verloren und müssen das frühe Aus fürchten. Das Duo aus Düsseldorf unterlag den kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes am Montag 0:2 (17:21, 14:21), damit lässt der erste deutsche Sieg in Japan weiter auf sich warten.

(kron/dpa)