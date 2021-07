Spektakuläres Tischtennis : Ovtcharov nach Halbfinal-Drama völlig niedergeschlagen

Tokio Dimitrij Ovtcharov hatte den großen Ma Long am Rande einer Niederlage. Doch nach dem wohl besten Tischtennis-Match seiner Karriere spielt der Deutsche "nur" um Bronze. Nach dem Spiel suchte erlebte er emotionale Olympia-Momente.

Leere. Stolz. Schmerz. Dimitrij Ovtcharov wusste nach dem wohl besten Tischtennis-Match seiner Karriere nicht, wohin mit seinem Gefühls-Cocktail. Also setzte sich der 32-Jährige alleine auf die leere Tribüne im Tokyo Metropolitan Gymnasium und suchte den Trost seiner Familie. „Ich habe meine Frau und meinen Vater angerufen“, sagte Ovtcharov, und ihm schossen die Tränen in die Augen: „Sie haben mich aufgebaut. Das tat natürlich gut.“

81 hochklassige Minuten lang hatte Ovtcharov den "Drachen" Ma Long aus China am Rande einer Niederlage, um ein Haar wäre er als erster Deutscher der Geschichte in ein Olympia-Finale eingezogen. Doch der Krimi blieb ohne Happy Ende. Ovtcharov, Dritter von London 2012, verlor den entscheidenden siebten Satz mit 9:11 und somit das Match mit 3:4. Nach dem letzten Ballwechsel sank er zu Boden.

„Das war eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich hatte den besten Spieler, den es je gab, beim größten Turnier am Rande einer Niederlage“, sagte Ovtcharov: „Warum es im Sport manchmal so und manchmal so geht, weiß am Ende nur der liebe Gott.“