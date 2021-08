Olympia am Mittwoch : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Service Tokio Der Olympia-Tag beginnt mit einem Weltrekord und neuen Entwicklungen im Polit-Krimi um die belarussische Sprinterin Timanowskaja. Team Deutschland ist bis zum Morgen ohne neue Medaille – stattdessen gibt es Sorgen um Speerwurf-Favorit Johannes Vetter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwölfter Entscheidungstag der Olympischen Spiele, noch keine Medaille für Deutschland. Wir zeigen, was Sie in der Nacht verpasst haben (Stand 6.30 Uhr). Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie in unserem Liveblog.

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Weltrekord

Sydney McLaughlin hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio für den nächsten Fabel-Weltrekord gesorgt. Im Finale über 400 m Hürden verbesserte die 21 Jahre alte Amerikanerin ihre bisherige Bestmarke von Ende Juni um 44 Hundertstel auf 51,46 Sekunden. 24 Stunden zuvor hatte der Norweger Karsten Warholm im Männerrennen in 45,94 Sekunden ebenfalls einen geradezu irrwitzigen Weltrekord aufgestellt.

Schwache Speerwürfe

Topfavorit Johannes Vetter hat seinen Angriff auf Olympia-Gold holprig begonnen. Der deutsche Speerwurf-Rekordhalter übertraf in der ersten Qualifikations-Gruppe am Mittwochmorgen erst im letzten Versuch mit 85,64 m die zum direkten Einzug in die Entscheidung am Samstag geforderten 83,50 m. Vetter, mit 97,76 m zweitbester Speerwerfer der Geschichte, hatte zuvor mit 82,04 und 82,08 m zwei schwache Würfe gezeigt.

Lesen Sie auch TV-Übertragung : Wo Olympia im Fernsehen läuft

Start im Zehnkampf

Weltmeister Niklas Kaul ist gut in den Zehnkampf der Olympischen Spiele in Tokio gestartet, der Mainzer spielt aber bei der großen Show des kanadischen Favoriten Damian Warner bislang eine Nebenrolle. Kaul lief am Mittwochmorgen zunächst über 100 m in 11,22 Sekunden fünf Hundertstel schneller als bei seinem Gold-Wettkampf 2019 in Doha, danach erzielte er im Weitsprung mit 7,36 m eine persönliche Bestleistung. Weil Kaul im Kugelstoßen mit 14,55 m deutlich unter seinem Hausrekord blieb, reichte es mit 2474 Punkten nur zum 17. Platz im Gesamtklassement.

Knapp an der Medaille vorbei geschwommen

Schwimmerin Leonie Beck hat im Freiwasserrennen der Olympischen Spiele in Tokio eine Medaille nur knapp verpasst. Die 24-Jährige aus Würzburg schlug nach zehn Kilometern im Odaiba Marine Park in der Tokioter Bucht als Fünfte an. Zu Bronze fehlten der WM-Dritten über fünf Kilometer lediglich 2,6 Sekunden. Gold ging an Doppel-Weltmeisterin Ana Marcela Cunha aus Brasilien vor der niederländischen Rio-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal und der Australierin Kareena Lee.

Foto: dpa/Jan Woitas 23 Bilder Diese Stars fehlen bei Olympia

Ringer-Traum lebt

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler und Denis Kudla dürfen weiter von einer Olympiamedaille träumen. Greco-Spezialist Stäbler gewann am Mittwoch in der Klasse bis 67 kg souverän gegen den Kolumbianer Julian Stiven Horta Acevedo und zog über die Hoffnungsrunde in den Kampf um Bronze ein. Dort trifft der 32 Jahre alte Schwabe am Abend auf den Georgier Ramaz Zoidze. Für Stäbler ist es der letzte internationale Wettkampf. In der Klasse bis 87 kg steht Kudla nach einem ebenfalls deutlichen Sieg gegen Atabek Asisbekow aus Kirgisistan im kleinen Finale.

Foto: dpa 11 Bilder Die deutschen Olympia-Outfits seit 2000

Tischtennis-Damen verpassen Finale

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben den erneuten Einzug ins Olympia-Finale erwartungsgemäß verpasst. Das Trio von Bundestrainerin Jie Schöpp unterlag dem Topfavoriten China in einer Neuauflage des Endspiels von 2016 mit 0:3. Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona spielen somit am Donnerstag gegen Hongkong um Bronze.

Jüngste Deutsche raus

Skateboard-Hoffnung Lilly Stoephasius hat ein starkes Debüt auf der Olympia-Bühne abgeliefert. Die 14-Jährige stellte einen guten Lauf in den Swimmingpool von Tokio, schaffte jedoch als Neunte ganz knapp nicht den Sprung ins Park-Finale. In diesem feierte Japan durch die 19-jährige Sakura Yosozumi das dritte Skate-Gold im dritten Wettbewerb. Die zwölf Jahre junge Kokona Hiraki sowie die 13 Jahre alte britische Topfavoritin Sky Brown komplettierten das Podium im Ariake Urban Sports Park.

Sprinterin auf dem Weg nach Polen

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja, die nach öffentlichen Entführungsvorwürfen gegen ihre eigene Delegation während der Olympischen Spiele weltweit Bekanntheit erlangt hat, ist auf dem Weg in ihre neue Heimat Polen. Timanowskaja kam am Mittwochmorgen am Tokioter Flughafen Narita an, von dem aus sie Richtung Warschau startet. In Polen hat die 24-Jährige ein humanitäres Visum erhalten.

Disziplinarverfahren gegen Belarus

Das Internationale Olympische Komitee hat ein Disziplinarverfahren gegen das NOK aus Belarus eingeleitet. Das erklärte Sprecher Mark Adams am Mittwoch. Das Verfahren folgt auf die formelle Untersuchung, die das IOC am Tag zuvor angekündigt hatte. Befragt werden sollen Leichtathletik-Coach Juri Moisewitsch und Funktionär Artur Schumak zum Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja.

Erste Transgender-Olympiopnikin macht Schluss

Laurel Hubbard, die in Tokio als erste offene transgender Athletin bei Olympischen Spielen Geschichte geschrieben hatte, hat ihren Rücktritt vom Gewichtheben angekündigt. Die Neuseeländerin hatte im Superschwergewicht am Montag gleich drei Fehlversuche im Reißen zu Beginn des Wettkampfes hingelegt und schied vorzeitig aus.

(kron/old/dör/dpa/SID)