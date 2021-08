Olympia am Freitag : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Service Tokio Zu Beginn des 14. Tages der Olympischen Spiele in Tokio gab es sogleich die ertse Silbermedaille für das Team Deutschland. Wir fassen die Geschehnisse in der Nacht für Sie zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Silber für den Geher Jonathan Hilbert: Der Olympia-Tag in Tokio beginnt für das deutsche Team erfolgreich. Die restliche Nacht stand in deutscher Sicht vor allem im Zeichen des Kanus. Zudem griff das IOC im Falle der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja erstmals durch.

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Silber im Gehen: Geher Jonathan Hilbert hat überraschend Silber über 50 km und damit die erste deutsche Geher-Medaille seit 29 Jahren gewonnen. Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Thomala (3:50:08) geschlagen geben. Zuletzt hatte der heutige Bundestrainer Ronald Weigel 1992 in Barcelona Bronze über 50 km geholt.

Kanu-Qualifikation: Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ist mit olympischer Bestzeit über 500 Meter direkt ins Halbfinale gepaddelt. Das deutsche Paradeboot hatte 2016 in Rio de Janeiro auf der doppelten Distanz die Goldmedaille gewonnen und gilt auch in Tokio als Favorit. Zuvor hatte es auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze als Vorlauf-Zweiter direkt in die Vorschlussrunde geschafft. Im Einer-Canadier kam Sebastian Brendel aus Potsdam als Viertelfinal-Sieger ebenfalls weiter - genau wie Conrad Scheibner. Der Berliner schaffte allerdings die Halbfinal-Qualifikation.

Smorguner scheidet in Kata-Vorrunde aus: Der ehemalige Vizeweltmeister Ilja Smorguner ist bei der Karate-Premiere bei den Olympischen Spielen bereits in der Vorrunde im Kata ausgeschieden. Der 37-Jährige kam am Freitagmorgen in der Gruppe A nur auf den vierten Rang und verpasste die zweite Runde knapp. Am Tag zuvor war auch Jasmin Jüttner (Frankfurt) im Kata am Finaleinzug gescheitert.

Sturz-Verletzung: Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat bei dem Sturz am Donnerstag während des olympischen Keirin-Wettbewerbs einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und eine Lungenquetschung erlitten. Die 33-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte. Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert.

Lesen Sie auch TV-Übertragung : Wo Olympia im Fernsehen läuft

USA gewinnen Gold im Beachvolleyball: Die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman haben Gold im Beachvolleyball gewonnen. Das Team, gegen das Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden waren, bezwang Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy aus Australien am Freitag deutlich 2:0 (21:15, 21:16). Die 39 Jahre alte Ross holte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihre dritte Olympiamedaille. Für Klineman war Tokio die Olympia-Premiere. Bronze sicherten sich zuvor die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré mit einem 2:0 (21:19, 21:15) gegen die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka.

Sanktionen für belarussische Funktionäre: Das IOC hat nach den schwerwiegenden Vorwürfen der Leichtathletin Kristina Timanowskaja gegen die eigene Teamleitung erste Sanktionen gegen zwei Funktionäre aus Belarus beschlossen. Juri Moisewitsch und Artur Schumak, die von der Disziplinarkommission zu Timanowskajas Entführungsvorwürfen befragt worden waren, verlieren ihre Akkreditierungen und müssen das Olympische Dorf verlassen. Das teilte das IOC am Freitag mit.

Corona: Wie das Organisationskomitee am Freitag in seiner täglichen Information mitteilte, sind 29 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Am Vortag war mit 31 Fällen ein Höchststand seit dem Beginn der Testserien am 1. Juli erreicht worden. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen erhöhte sich auf 382.

(kron/old/dör/dpa/SID)