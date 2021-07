Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Höhepunkte am Montag in Tokio

Das sind die Höhepunkte am Montag in Tokio

Die ersten Medaillen-Entscheidungen in Tokio stehen an. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Der dritte Tag mit Medaillen-Entscheidungen bei den Olympischen Spiele steht an. Am Montag, 26. Juli, gibt es neben einer guten Chance auf Edelmetall auch eine fast unlösbare Aufgabe für einen deutschen Sportler.

Am Sonntag konnte Team Deutschland die ersten beiden Medaillen bejubeln. Wie geht es jetzt weiter? Wir stellen die Höhepunkte am Montag vor.

Handballer unter Druck

Die deutsche Handball-Männer stehen in ihrem zweiten Spiel beim olympischen Turnier in Tokio unter Druck. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Europameister Spanien muss das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Montag in der Gruppe A gegen Argentinien gewinnen, um seine Viertelfinal-Chance zu wahren.