Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Dienstag

Das Olympische Feuer brennt daneben die olympische und japanische Flagge. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Der vierte Tag mit Medaillen-Entscheidungen bei den Olympischen Spielen steht an. Am Dienstag, 26. Juli, dürfte es dann auch endlich für Deutschland so weit sein: Das Team erwartet seine erste Goldmedaille in Tokio.

Am Montag konnte Team Deutschland die dritte Bronze-Medaille dieser Sommerspiele bejubeln. Doch wann folgt der erste Olympia-Sieg? Wir stellen die Höhepunkte am Dienstag vor.

Ritt zu Gold?

Die deutsche Mannschaft kann am vierten Wettkampf-Tag der Olympischen Spiele in Tokio auf die erste Goldmedaille hoffen. In die Team-Entscheidung in der Dressur geht das Reit-Trio Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider als klarer Favorit. Alles andere als der Olympiasieg wäre eine Überraschung.

Noch mehr Medaillen-Chancen

Chancen auf einen Podestplatz rechnet sich am Dienstag auch der Stuttgarter Taekwondo-Kämpfer Alexander Bachmann aus. Der Weltmeister von 2017 tritt in der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm an und zählt zu den Medaillen-Kandidaten. Slalomkanutin Ricarda Funk aus Bad Kreuznach wird im Einer-Kajak ebenfalls einiges zugetraut.

Der Weltmeister steigt ins Becken

Florian Wellbrock wird im Tokyo Aquatics Centre seinen ersten Auftritt haben. Der Schwimm-Weltmeister über 1500 Freistil und 10 Kilometer im Freiwasser bestreitet seinen Vorlauf über 800 Meter Freistil.

Unter Druck am Strand

Nach ihrer Auftakt-Niederlage stehen die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler in ihrem zweiten Gruppen-Spiel gegen die Polen Bartosz Losiak/Piotr Kantor unter Druck.

Hockey-Aus vermeiden

Deutschlands Hockey-Herren sind einen Tag nach ihrer Niederlage gegen Weltmeister Belgien bereits gegen Großbritannien wieder gefordert, um ihre Viertelfinal-Chance zu wahren.

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Fechten: Degen, Damen, Mannschaft, Finale (12.30 Uhr)

Gewichtheben: Zweikampf bis 59 kg, Frauen (04.50 Uhr); Zweikampf bis 64 kg, Frauen (04.50 Uhr)

Judo: Frauen, bis 63 kg (11.38 Uhr); Männer, bis 81 kg (12.09 Uhr)

Kanuslalom: Einer-Kajak, Damen, Finale (09.00 Uhr)

Pferdesport: Teamwettbewerb, Dressur (10.00 Uhr)

Radsport: Mountainbike, Frauen (8.00 Uhr)

Schießen: Luftpistole 10 m Team, Mixed, Finale (04.00 Uhr); Luftgewehr 10 m, Mixed, Finale (08.15 Uhr)

Schwimmen: 200 Meter Freistil, Männer (03.43 Uhr); 100 Meter Rücken, Frauen (03.51 Uhr); 100 Meter Rücken, Männer (03.59 Uhr); 100 Meter Brust, Frauen (04.17)

Skateboard: Street, Frauen (05.30 Uhr)

Softball: Finale Japan - USA (13.00 Uhr)

Taekwondo: Frauen, ab 67 kg, Finale (14.30 Uhr); Männer, ab 80 kg, Finale (14.45 Uhr)

Turnen: Mannschaft, Frauen, Finale (12.45 Uhr)

Wasserspringen: Synchronspringen 10 m, Frauen (08.00 Uhr)

(kron/där/old/dpa/SID)