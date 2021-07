Olympia 2021 : So läuft der Moderne Fünfkampf in Tokio

So läuft der Moderne Fünfkampf in Tokio

Tokio Vom 5. bis 7. August findet bei den Olympischen Spielen in Tokio der Moderne Fünfkampf der Männer und Frauen statt. Die Stimmung im deutschen Team ist nach einer nicht unerfolgreichen WM gut, es gibt realistische Chancen auf Edelmetall.

Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, gilt als Initiator des Modernen Fünfkampfes und nahm die Sportart 1912 erstmals in das olympische Programm auf. Es sollte die Tradition des antiken Pentathlon (Diskus, Weitsprung, Speer, Laufen, Ringen) wiederaufgenommen werden. Der französische Baron entwickelte den Modernen Fünfkampf im Jahre 1909 absichtlich mit militärischem Charakter, um die Offiziere in aller Welt auf die Olympischen Spiele aufmerksam zu machen.

In Sydney 2000 wurde der Moderne Fünfkampf auch für Frauen olympisch. In London feierte der sogenannte "Combined-Wettbewerb" olympische Premiere. Die früher getrennt ausgetragenen Disziplinen Schießen und Laufen wurden zu einer Art Sommerbiathlon zusammengelegt und zum Abschluss des Wettkampfs durchgeführt, zum Einsatz kommt eine Laserpistole.

Regeln

Wie der Name vermuten lässt, ist der Moderne Fünfkampf ein Mehrkampf mit fünf verschiedenen Disziplinen. Diese lauten: Degenfechten, Schwimmen, Springreiten, Pistolenschießen und Querfeldeinlauf. Für jede der verschiedenen Disziplinen gibt es Punkte, die am Ende zum Gesamtergebnis addiert werden.

Degenfechten: Hier tritt in einer Platzierungsrunde zunächst jeder gegen jeden an. Wer innerhalb einer Minute einen Treffer landet, gewinnt. Schafft es keiner, verlieren beide. Wer 70 Prozent seiner Duelle gewinnt, erhält 250 Punkte. Für jeden Sieg oder jede Niederlage mehr gibt es eine bestimmte Anzahl an Punkten zusätzlich bzw. abgezogen (bei Olympia mit 36 Teilnehmern in der Regel sechs). Danach gibt es eine zusätzliche Bonusrunde, bei der der Letztplatzierte gegen den Vorletzten antritt. Der Sieger bleibt stehen und trifft auf den Drittletzten und so weiter. Jeder Sieg gibt einen Bonuspunkt. Gewinnt der Erstplatzierte seinen einzigen Kampf, erhält er zwei Bonuspunkte.