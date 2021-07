Olympische Spiele 2021 : So läuft das Ringen in Tokio ab

So läuft das Ringen in Tokio ab

Der deutsche Ringer Frank Stäbler (l.) gegegn Can Selcuk aus der Türkei bei der Europameisterschaft in Warschau,. Foto: dpa/Kadir Caliskan

Tokio Aufgrund einer nicht zeitgemäßen Präsentierung steht das Ringen bei Olympia auf der Kippe, doch 2021 und 2024 dürfen sich die Männer und Frauen im Greichisch-Römischen-Stil und Freistil definitiv noch messen. Die deutschen Medaillenhoffnungen sind in Tokio aber nicht allzu groß.

Ringen gehörte schon in der Antike zum Programm und ist seit dem Start der olympischen Neuzeit 1896 Bestandteil. Frauen-Ringen ist allerdings erst seit Athen 2004 dabei, zudem treten die Frauen nur im Freistil an. 2013 schloss das IOC die Ringer vorläufig von Olympia aus, weil die Sportart nicht mehr zeitgemäß präsentiert wurde. Nach Reformen wurde die Kampfsportart - zunächst bis 2024 - wieder ins Programm geholt.

Regeln

Beim Griechisch-Römischen Stil, was dem klassischen Ringen entspricht, sind lediglich Griffe bis zur Gürtellinie erlaubt. Die Beine dürfen nicht eingesetzt werden. Anders sieht es beim Freistil aus: Hier sind Griffe mit dem gesamten Körper erlaubt.

Medaillen werden in insgesamt 18 verschiedenen Gewichtsklassen vergeben. Bei den Männern sind es jeweils sechs Klassen im Griechisch-Römischen Stil sowie im Freistil, bei den Frauen gibt es sechs Gewichtsklassen ausschließlich im Freistil.

Deutsche Teilnehmer

Die Ringer stellen insgesamt sieben Teilnehmer, fünf Männer und zwei Frauen, in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Gennadij Cudinovic aus Heusweiler ist der einzige männliche Ringer, der im Freisil antritt. Seine Gewichtsklasse ist bis 125 kg. Im Griechisch-Römischen Stil treten Etienne Kinsinger (bis 60 kg/Köllerbach), Eduard Popp (bis 130 kg/Neckargartbach), Denis Kudla (bis 87 kg/Schifferstdt) und Frank Stäbler (bis 67 kg/Musberg) an. Kudla gewann 2016 in Rio die Bronzemedaille, Stäbler ist zweifacher Europa- und dreifacher Weltmeister. Eine Medaille bei Olympia konnte er jedoch noch nicht gewinnen.

Bei den Frauen treten im Freistil Anna Schell (bis 68 kg/Unterföhring) und Aline Rotter-Focken (bis 76 kg/Krefeld) an. Rotter-Focken wurde 2014 Weltmeisterin.

Gewinner von Rio 2016

Favoriten

Mijain Nunez Lopez aus Kuba (130 kg) peilt im griechisch-römischen Stil sein viertes Olympiagold an, sein Landsmann Ismael Borrero Molina wird in der Stäbler-Klasse hoch gehandelt. Dazu kommen die Russen Abdulraschid Sadulajew, Sawur Ugujew und Musa Ewlojew, die ihre Kategorien wohl dominieren werden. Bei den Frauen dürften die Japanerinnen um Risako Kawai erneut in vier der sechs Klassen Gold holen.