Politik-Debatte auch in Tokio : Der Regenbogen wird olympisch

Politik-Debatte auch in Tokio

Ein Protestplakat gegen die Olympischen Spiele wird in Tokio nahe des Gebäudes der Stadtregierung geschwenkt. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Tokio Die Regenbogen-Diskussion ist für die Sportverbände längst nicht ausgestanden. Von ihnen wird zukünftig eine klare politische Positionierung erwartet - und Olympia ist nicht mehr fern.

Kaum war der Flitzer mit der Regenbogen-Fahne von Ordnern der Münchner EM-Arena niedergerungen, ging der Kampf um die politische Rolle des Sports auf anderer Ebene weiter. Denn nicht nur von den Fußballverbänden wie der UEFA , der noch einmal kräftig die Leviten gelesen wurde, wird zukünftig eine klare politische Positionierung erwartet. Vor allem das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist gefordert, denn schon bei den Spielen von Tokio drohen in einem Monat weit mehr Diskussionen auf einer noch viel größeren Bühne.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich prominente und politische aktive Sportler wie die US-Fußballerin Megan Rapinoe von den angedrohten Strafen des IOC nicht abschrecken lassen werden. Debatten um Themen wie Rassismus und Diskriminierung sind programmiert - das zeigte die zurückliegende Auseinandersetzung um die "Regel 50" der Olympischen Charta. In ihr ist festgelegt, dass jegliche "politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda" bei Olympia nicht gestattet ist.

Zwar will die Athleten-Kommission des IOC am Protest-Verbot auf dem Siegerpodium festhalten, gleichzeitig soll es aber für die Sportler mehr Möglichkeiten zu Meinungsäußerungen geben. So soll es den Athleten gestattet werden, Ausrüstung und Kleidung mit Slogans zu tragen. Zudem wurde die Schaffung eines Bereichs im olympischen Dorf vorgeschlagen, wo für Werte demonstriert werden kann, die im Einklang mit der Olympischen Charta stehen.