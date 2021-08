Nur Platz neun : Medaillen-Hoffnung Hussong enttäuscht im Speerwurf-Finale

Tokio Speerwerferin Christin Hussong hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Enttäuschung erlebt. Die Mitfavoritin verpasste im Finale den Endkampf der besten acht Athletinnen - und musste sich am Ende mit Platz neun begnügen.

Mitfavoritin Christin Hussong (Zweibrücken) hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Speerwurf klar verpasst. Die 27 Jahre alte Europameisterin kam am Freitag in Tokio nicht über schwache 59,94 m und Platz neun hinaus. Damit blieb Hussong knapp zehn Meter unter ihrer Saisonbestleistung und war schon beim Endkampf der besten Acht nur noch Zuschauerin. Olympiasiegerin wurde Vizeweltmeisterin Liu Shiying aus China (66,34), vor der Polin Maria Andrejczyk (64,61) und Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber (64,56).

"Ich habe es technisch leider überhaupt nicht hinbekommen. Es war der schlechteste Wettkampf im ganzen Jahr", sagte Hussong in der ARD: "Das ist natürlich sehr beschissen, wenn das im Olympia-Finale passiert. Wenn man technisch so schlecht wirft, hat man es auch nicht verdient."

Nun ruhen die deutschen Hoffnungen nur noch auf Johannes Vetter, der Offenburger ist am Samstag bei den Männern Topfavorit auf Speerwurf-Gold. "Ich werde alles geben, was ich habe", kündigte der 28-Jährige an.