Olympia-Liveblog : Ringer Stäbler und Kudla holen Doppel-Bronze für Deutschland

Frank Stäbler jubelt. Foto: AFP/JACK GUEZ

Liveblog Tokio/Düsseldorf Zweimal Ringen, zweimal Bronze – Team Deutschland holt zwei Medaillen an Tag zwölf bei Olympia. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.