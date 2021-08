Olympia-Liveblog : Ringer Frank Stäbler holt Bronze für Deutschland

Frank Stäbler aus Deutschland feiert! Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Liveblog Tokio/Düsseldorf Am zwölften Tag der Olympischen Spiele gibt es einige Medaillenchancen für Team Deutschland. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.