Olympia-Liveblog : Reitz verpasst Medaille mit der Schnellfeuerpistole

Christian Reitz. Foto: dpa/Swen Pförtner

Liveblog Tokio/Düsseldorf Sportschütze Christian Reitz hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit der Schnellfeuerpistole an der erhofften Medaille vorbeigezielt. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.