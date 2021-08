Olympia-Liveblog : Mexiko holt Fußball-Bronze – Japan geht leer aus

Die mexikanischen Spieler bejubeln einen Treffer gegen Japan. Foto: AP/Martin Mejia

Liveblog Tokio/Düsseldorf Tag 14 in Olympia begann für Deutschland mit einer Silbermedaille und einem olympischen Rekord. Im Fünfkampf ereignete sich ein Drama. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.