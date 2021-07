Olympia-Liveblog : Köhler beendet Schwimm-Misere und holt Bronze

Sarah Köhler. Foto: dpa/Michael Kappeler

Liveblog Tokio/Düsseldorf Das deutsche Team hat am vierten Wettkampftag endlich auch Gold geholt – und das gleich zweimal! Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.