Olympia-Liveblog : Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo

Weitspringerin Malaika Mihambo nach ihrem Sieg. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Liveblog Tokio/Düsseldorf Am Dienstag gab es erneut Gold für eine deutsche Sportlerin. Am Montag wurde der Radsportdirektor nach seiner rassistischen Entgleisung abgemahnt. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.