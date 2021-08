Olympia-Liveblog : Friedrich fährt olympischen Rekord im Bahnrad-Sprint

Lea-Sophie Friedrich auf der Bahn. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Liveblog Tokio/Düsseldorf Tag 14 in Olympia begann für Deutschland mit einer Silbermedaille und einem olympischen Rekord. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.