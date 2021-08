Olympia-Liveblog : China zu stark - Tischtennis-Herren holen Silber

Dimitrij Ovtcharov. Foto: AP/Kin Cheung

Liveblog Tokio/Düsseldorf An Tag 14 bei Olympia holte Deutschland zwei Silbermedaillen. Im Fünfkampf ereignete sich ein Drama. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.