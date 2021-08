Olympia-Liveblog : Beschwerde über Alkoholkonsum im Park des Olympischen Dorfs

In einem Park des Olympischen Dorfes sollen Leute unerlaubt Alkohol getrunken haben. Foto: dpa/Zhang Chenlin

Liveblog Tokio/Düsseldorf Am neunten Tag der Olympischen Spiele feiert Deutschland mehrer Medaillen - eine davon ist Gold. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.