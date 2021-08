Olympia-Liveblog : Beachvolleyballer Thole und Wickler verpassen Halbfinale

Oleg Stoyanovskiy (r.) vom ROC bejubelt einen Punkt gegen Julis Thole (l.) und Clemens Wickler. Foto: AP/Petros Giannakouris

Liveblog Tokio/Düsseldorf Zweimal Ringen, zweimal Bronze – Team Deutschland holt zwei Medaillen an Tag zwölf bei Olympia. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.