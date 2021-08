Olympia-Liveblog : Bahnradfahrerin van Riessen mit Knochenbrüchen im Krankenhaus

Katy Marchant aus Großbritannien kracht mit Laurine van Riessen aus den Niederlanden zusammen. Foto: AP/Christophe Ena

Liveblog Tokio/Düsseldorf Tag 14 in Olympia begann für Deutschland mit einer Silbermedaille. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.