Mehrere Bänderrisse im Arm : Karateka Horne muss operiert werden

Jonathan Horne liegt verletzt am Boden. Foto: dpa/Marijan Murat

Tokio Die Olympia-Premiere der Karateka endete für Jonathan Horne schmerzhaft. Schon in seinem zweiten Kampf verletzte sich der Deutsche schwer. Nun steht die Diagnose fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weltmeister Jonathan Horne (32) hat sich bei seinem Sturz im Rahmen der Olympia-Premiere der Karateka in Tokio mehrere Bänder im rechten Arm gerissen. Das bestätigte Christian Grüner, Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes (DKV), dem SID nach einer MRT-Untersuchung am Sonntag. Auch der Muskel sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im wichtigsten Wettbewerb seiner Karriere hatte sich Horne am Samstag in seinem zweiten Vorrunden-Kampf beim Kumite über 75 kg gegen den Georgier Gogita Arkania fünf Sekunden vor Schluss am rechten Unterarm verletzt. Er blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht schreiend auf der Matte liegen und wurde minutenlang behandelt. In Tokio galt der siebenmalige Europameister als einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg.

Lesen Sie auch Laute Schreie nach Tritt gegen Arm : Deutsche Gold-Hoffnung Horne muss beim Karate verletzt aufgeben

"Nachdem wir am Montag nach Hause geflogen sind, wird er in den folgenden zehn Tagen operiert", sagte Grüner, der eine Rehabilitationszeit von "sechs bis acht Wochen" erwartet. Hornes neues Ziel sei die Titelverteidigung bei der WM im November in Dubai.

Karate gehörte in Tokio erstmals zum olympischen Programm - und vorerst auch zum letzten Mal. In Paris 2024 ist die japanische Kampfkunst nicht mehr dabei.

(sid/old)