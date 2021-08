Olympia-Blog : Erster Satz gewonnen! Alexander Zverev greift nach Tennis-Gold

Alexander Zverev. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Liveblog Tokio/Düsseldorf Am neunten Tag der Olympischen Spiele gibt es einige Medaillenchancen für Team Deutschland. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.