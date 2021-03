Für Olympia-Athleten : IOC kauft Corona-Impfstoff in China

IOC-Präsident Thomas Bach (Archiv). Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Berlin Das Internationale Olympische Komitee (IOC) finanziert die Impfungen aller Starter bei den Sommerspielen 2021 in Tokio sowie bei den Winterspielen in Peking im kommenden Jahr. Wie der Deal mit China zustande kam und was er noch beinhaltet.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat angekündigt, für die Athletinnen und Athleten der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) und der Winterspiele 2022 in Peking Impfstoff in China zu kaufen. IOC-Präsident Thomas Bach erklärte, dass das Nationale Olympische Komitee Chinas bereit sei, dem IOC die Impfdosen zur Verfügung zu stellen.

"Wir sind sehr dankbar für das Angebot. Das entspricht dem olympischen Geist der Solidarität. In diesem Sinne wird das IOC die Kosten für die Impfdosen der Athleten bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Tokio und Peking übernehmen", erklärte Bach auf der 137. Session des IOC. Angaben zu den Mengen oder Kosten machte er nicht.

Darüber hinaus wird das IOC für jede Impfdosis pro Athlet je zwei weitere Impfdosen finanzieren, die der Bevölkerung in dem jeweiligen Ausrichterland zur Verfügung gestellt werden sollen. "Diese Initiative ist ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit der Olympischen und Paralympischen Spiele", sagte Bach.

Bach stellte erneut klar, dass diejenigen, die wie ältere Menschen und Risikogruppen die Impfungen besonders schnell benötigten, diese weiterhin zuerst erhalten sollen. Das IOC wolle sich nicht vordrängeln.

Allerdings, so der IOC-Präsident weiter, seien einige Länder wie Litauen, Ungarn, Serbien und Israel bereits dabei, ihre olympischen und paralympischen Teams zu impfen. Weitere Länder hätten eine feste Zusage von ihren Regierungen erhalten, dass die Olympia-Teams bald geimpft werden.

Zudem wies Bach darauf hin, dass es seit dem vergangenen September 270 sportliche Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften mit insgesamt 30.000 Athleten gegeben habe. "Kein einziges dieser Events wurde zu einem Virusverbreiter", betonte Bach. Die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer hätten nun zudem den Vorteil der Impfungen.

(kron/SID)