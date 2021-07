Olympische Spiele : So läuft Trampolinturnen bei Olympia 2021 ab

So läuft Trampolinturnen bei Olympia 2021 ab

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spielen konnte sich das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nicht für das Trampolinturnen qualifizieren. Die Medaillenentscheidungen in Tokio werden daher ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Alle Infos zum Trampolinturnen finden Sie hier.

Seit wann gibt es Trampolinturnen bei Olympia?

Als Sportart bei den Olympischen Spielen gibt es Trampolinturnen seit 2000. Seit dieser Premiere in Sydney war Deutschland regelmäßig vertreten. 2004 wurde die deutsche Trampolinturnerin Anna Dogonadze in Athen sogar Olympiasiegerin. Auch die Bronzemedaille gewann in diesem Jahr der deutsche Trampolinturner Henrik Stehlik.