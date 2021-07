IOC will Kniefall-Bilder zeigen : Diese Art von politischen Protesten sind bei Olympia erlaubt

Tokio Bei der Fußball-EM spielten Proteste gegen Diskriminierung und Rassismus eine große Rolle. Auch bei Olympia wollen Athletinnen und Athleten wie Hockey-Kapitänin Nike Lorenz ein Zeichen setzen.

Die Bilder von knienden Sportlerinnen und Sportlern bei Olympia werden nach dem Einlenken des IOC künftig auch in Kurzvideos auf den offiziellen Kanälen der Organisatoren in den Sozialen Medien gezeigt. Weil am ersten Tag der Wettbewerbe von Tokio der Kniefall von fünf Frauenfußball-Teams vor ihren Spielen in den Zusammenschnitten der Partien fehlte, hatte es Kritik am Internationalen Olympischen Komitee gegeben.