Olympia am Mittwoch : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Service Tokio Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der fünfte Wettkampftag gestartet. Für das deutsche Team ist der Start in den Dienstag bei den Sommerspielen nicht für alle gelungen. Im Schwimmen gibt es aber die erste Medaille seit 2008.

Schwimmen: Bei Sarah Köhler kullerten nach ihrem größten Erfolg und dem Ende der 13 Jahre langen Olympia-Tristesse der deutschen Beckenschwimmer die Freudentränen. Die Vize-Weltmeisterin hat über 1500 Meter Freistil die Bronzemedaille gewonnen und damit die erste deutsche Medaille seit Doppelgold von Britta Steffen 2008. In klarer deutscher Rekordzeit musste sich die Verlobte von Florian Wellbrock nur den Amerikanerinnen Katie Ledecky und Erica Sullivan geschlagen geben. „Ich wollte unbedingt diese Medaille und habe versucht, den Schmerz zu ignorieren“, sagte die 27-Jährige.

Schwimmerin Franziska Hentke steht derweil nach dem Halbfinal-Aus über 200 Meter Schmetterling bei den Olympischen Spielen vor dem Ende ihrer Karriere. „Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das das letzte Rennen gewesen sein“, sagte die 32-Jährige am Mittwoch in Tokio. Hentke hatte als 13. mit einer Zeit von 2:10,89 Minuten den Endlauf verpasst. „Ich würde es gerne erklären, aber ich kann es nicht“, sagte die langjährige Leistungsträgerin der deutschen Schwimmer.

US-Schwimmstar Ledecky hat neben Gold über die 1500 Meter in Tokio ihre zweite bittere Niederlage einstecken müssen. Über 200 m Freistil schwamm die fünfmalige Olympiasiegerin als Fünfte deutlich am Podium vorbei. Gold ging in 1:53,50 Minuten an die australische Vize-Weltmeisterin Ariarne Titmus, die bereits über die doppelte Distanz überraschend triumphiert hatte. Ledecky lag fast zwei Sekunden hinter ihrer Konkurrentin zurück.

Basketball: Der Anfang ist gemacht: Dank Nervenstärke und einer starken Schlussphase haben die deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen ihren ersten Sieg gefeiert und die Chance auf den Viertelfinaleinzug gewahrt. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl schlug Nigeria in Saitama verdient mit 99:92 (50:50), die Ausgangslage hat sich damit vor dem letzten Vorrundenspiel am Samstag (10.20 Uhr MESZ) gegen Medaillenkandidat Australien deutlich verbessert.

Rudern: Der Doppelvierer der Frauen hat die erhoffte erste Ruder-Medaille für Deutschland nach einem heftigen Leistungseinbruch im letzten Teil des Rennens klar verfehlt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio musste sich das Boot um die drei Olympia-Neulinge Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop) und Carlotta Nwajide (Hannover) sowie Daniela Schultze (Potsdam) am Mittwoch mit dem fünften Platz begnügen. Den Olympiasieg sicherte sich China vor Polen und Australien.

Fechten: Die deutschen Säbelfechter haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs erreicht. Das Dormagener Trio Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner besiegte in seinem Auftaktgefecht am Mittwoch das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit 45:28. Gegner in der Vorschlussrunde sind nun die in der Weltrangliste führenden Südkoreaner.

Radsport: Die frühere Weltmeisterin Lisa Brennauer hat sich den Traum von einer Olympia-Medaille auch im Zeitfahren von Tokio nicht erfüllt. Die 33-Jährige fuhr beim Triumph von Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden wie schon im Straßenrennen auf Rang sechs. Silber auf dem 22,1 km langen Kurs am Fuße des Mount Fuji gewann die WM-Zweite Marlen Reusser aus der Schweiz. Bronze sicherte sich Weltmeisterin Anna van der Breggen aus den Niederlanden. Lisa Klein kam auf Rang 13.

Tennis: Die ukrainische Mitfavoritin Elina Switolina hat als erste Spielerin beim olympischen Tennisturnier in Tokio das Halbfinale erreicht und braucht nur noch einen Sieg für eine Medaille. Switolina gewann im Ariake Tennis Park gegen Camila Giorgi aus Italien 6:4, 6:4. Am Donnerstag spielt sie gegen Paula Badosa (Spanien) oder Marketa Vondrousova (Tschechien) um den Einzug ins Endspiel.

Für Tennisprofi Dominik Koepfer ist die Olympia-Premiere hingegen im Achtelfinale zu Ende gegangen. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Profi verlor am Mittwoch in Tokio ein umkämpftes Duell mit dem an sechs gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 6:7 (7:9), 3:6.

Neue Corona-Fälle: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 16 neue Corona-Fälle um Umfeld der Spiele registriert. Unter den neuen Betroffenen war kein weiterer Olympia-Sportler, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 169. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 17 Athletinnen oder Athleten mit dem Coronavirus. Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

