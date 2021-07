Olympia am Dienstag : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Service Tokio Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der vierte Wettkampftag gestartet. Für das deutsche Team ist der Start in den Dienstag bei den Sommerspielen nicht für alle gelungen. Die Triathletinnen enttäuschen, das Tennis-Doppel muss sein Spiel unterbrechen. Im Schwimmen gibt es eine Überraschung.

Regen Regen hat den Start des olympischen Tennis-Turniers am Dienstag in Tokio auf den Außenplätzen verzögert und für eine Unterbrechung des Doppels von Tim Pütz und Kevin Krawietz gesorgt. Rund eine Stunde später als geplant ging das Duo aus Frankfurt und Coburg gegen 12.00 Uhr (Ortszeit/5.00 Uhr MESZ) für das Achtelfinale gegen die britische Kombination Andy Murray und Joe Salisbury auf Außenplatz sieben. Schon beim Stande von 1:2 aus Sicht der Deutschen wurde die Partie aber erneut unterbrochen.

Auch das Doppel-Achtelfinale von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist für diesen Dienstag (3. Partie) auf einem der kleineren Plätze angesetzt. Der Hamburger und der Warsteiner bekommen es mit den beiden Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils zu tun. Auf dem Centre Court gingen die Partien planmäßig unter dem geschlossenen Dach los.

Corona-Fälle: Zwei weitere Athletinnen oder Athleten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt seien sieben weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele festgestellt worden, teilten die Organisatoren mit. Die Zahl der positiven Tests rund um die Spiele seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 155.

Boxen Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar aus Hamburg hat das Viertelfinale erreicht. In der Gewichtsklasse bis 91 Kilogramm bezwang der 25-Jährige am Dienstag den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes einstimmig nach Punkten. Im Viertelfinale trifft der aus dem Irak nach Deutschland eingewanderte Sportler nun am 30. Juli auf den Welt- und Europameister Muslim Gadschimagomedow aus Russland.

Schwimmen: Die erst 17 Jahre alte Brustschwimmerin Lydia Jacoby hat überraschend Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich vor der Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker sowie ihrer Landsfrau und Top-Favoritin Lilly King durch. Über 200 Meter Freistil der Männer siegte der Brite Tom Dean. Den Sieg über 100 Meter Rücken der Frauen holte sich die Australierin Kaylee McKeown in olympischer Rekordzeit von 57,47. Bei den Männern gewann der Russe Jewgeni Rylow vor Kliment Kolesnikow, der ebenfalls aus Russland kommt. Aus deutscher Sicht scheiterten Isabel Gose und Annika Bruhn im Halbfinale über 200 Meter Freistil.

Taekwondo Für den früheren Taekwondo-Weltmeister Alexander Bachmann ist der Traum von einer Olympia-Medaille früh geplatzt. Der 27 Jahre alte Sportsoldat aus Stuttgart unterlag in Tokio bereits in seinem Auftaktkampf der Klasse über 80 kg dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11 und schied damit aus. Um eine zweite Chance über die Trostrunde zu haben, hätte Bachmann das Viertelfinale erreichen müssen.

Triathlon: Laura Lindemann hat eine Medaille am Ende deutlich verpasst. Die WM-Dritte von 2020 erreichte nach aussichtsreichem Start als Achte das Ziel und lag 2:48 Minuten hinter Bermudas erster Olympiasiegerin Flora Duffy. Silber ging an die britische Weltmeisterin Georgia Taylor-Brown, Bronze sicherte sich die Amerikanerin Katie Zaferes. Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll aus Ingolstadt belegte Rang 31. Die Ukrainerin Julija Jelistratowa wurde wegen Dopingverdachts ausgeschlossen.

Schießen: Carina Wimmer und Christian Reitz sind im Mixed mit der Luftpistole in der Qualifikation ausgeschieden. Mit 571 Ringen reichte es für die 25 Jahre alte Olympia-Debütantin und den erfahrenen Rio-Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole nur zu Rang zwölf in der Ausscheidung - lediglich die besten acht Teams zogen in die nächste Runde ein. Das erste Olympia-Gold in diesem Wettbewerb schnappte sich China.

Krankes Pferd Caroline Chew aus Singapur wird an den olympischen Dressurwettbewerben in Tokio nicht mehr teilnehmen können. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Die Reiterin war mit ihrem 17 Jahre alten Pferd Tribiani am Sonntag in der Einzel-Qualifikation aus dem Wettbewerb genommen worden, weil im Maul ihres Wallachs Blut zu sehen war. Dies führt nach den FEI-Dressurregeln zum Ausschluss - auch wenn eine Verletzung des Pferdes nicht beabsichtigt war. Mit der Regel soll das Wohlergehen aller Pferde geschützt werden.

(kron/dpa)