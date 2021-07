Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Sonntag

Das Olympia-Stadion in Tokio Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Alexander Zverev kann bei den Olympischen Spielen in Tokio deutsche Tennis-Geschichte schreiben, Florian Wellbrock kann Olympia-Sieger werden und über die 100 Meter wird der Nachfolger von Usain Bolt gesucht. Das sind die Höhepunkte am Sonntag.

Neben einigen Enttäuschen gab es am Samstag auch eine weitere Medaille für Deutschland im Judo. Zum Abschluss der olympischen Schwimm-Wettbewerbe im Becken gibt es die ganz große Gold-Chance für Deutschland. Auf die selbe Farbe der Medaille hofft auch Alexander Zverev, bevor am Nachmittag der Nachfolger von Usain Bolt gesucht wird. Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen am Sonntag.

Gold im Schwimmbecken?

Zum Abschluss der Wettbewerbe im Beckenschwimmen wird der Auftritt von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock über 1500 Meter mit großer Spannung erwartet. Er gilt als große deutsche Gold-Hoffnung. Das Finale startet um 3.44 Uhr.

Zverev greift nach Gold

Im Halbfinale hat Alexander Zverev mit Novak Djokovic die vermeintlich größte Hürde auf dem Weg zu Gold aus dem Weg geräumt - doch im Endspiel wartet der Russe Karen Chatschanow. Das Spiel startet wahrscheinlich um 9.30 Uhr.

Punzel greift nach der zweiten Medaille

Die Wasserspringerin Tina Punzel hat die Chance, nach der Bronze-Medaille im Synchronspringen auch eine Einzelmedaille zu holen. Im Finale vom Drei-Meter-Brett geht es ab 8 Uhr um Gold, Silber und Bronze.

Hockey-Männer und Handballer gefordert

Die Hockey-Männer sind als amtierender Olympiasieger im Viertelfinale gegen Argentinien gefordert (ab 2.30 Uhr). Die Handballer kämpfen derweil noch um den Einzug in die Runde der letzten Acht, gegen Brasilien reicht ein Punkt zum Weiterkommen (ab 12.30 Uhr).

100-Meter-Spektakel

In der Leichtathletik steht in der Entscheidung über 100 Meter der Männer einer der Olympia-Höhepunkte an. Gesucht wird der Nachfolger des Jamaikaners Usain Bolt, der dreimal nacheinander bei Olympia über die Strecke triumphierte. Gesprintet wird um 13.50 Uhr.

Das ist sonst noch wichtig

Michael Jung hat in der Einzelwertung der Vielseitigkeitsreiter beste Chancen auf seinen vierten Olympiasieg. Am Sonntag folgt der anspruchsvolle Geländeritt (ab 1.30 Uhr), im Team liegen die deutschen Reiter ebenfalls aussichtsreich auf Rang zwei. Im Turnen steigt zudem das Finale am Stufenbarren mit Elisabeth Seitz (ab 10 Uhr), außerdem will Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ins Finale einziehen, genauso wie Hindernis-Läuferin Gesa Krause (ab 2.10 Uhr). Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch spielen um den Einzug ins Viertelfinale (10 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Badminton: Einzel, Damen, Finale (13.30 Uhr).

Fechten: Florett, Herren, Mannschaft, Finale (12.50 Uhr)

Golf: Herren (07.30 Uhr)

Gewichtheben: Zweikampf bis 76 kg, Frauen (12.50 Uhr)

Leichtathletik: Kugelstoßen, Frauen (03.35 Uhr), Hochsprung, Männer, Dreisprung, Frauen (13.15 Uhr), 100 Meter, Männer (14.50 Uhr)

Radsport: BMX, Frauen, Freestyle (03.10 Uhr), BMX, Männer, Freestyle (04.20 Uhr)

Schwimmen: 50 m Freistil, Männer (03.30 Uhr), 50 m Freistil, Frauen (03.37 Uhr), 1500 m Freistil, Männer (03.44 Uhr), 4 x 100 m Lagen, Frauen (04.15 Uhr), 4 x 100 m Lagen, Männer (04.36 Uhr)

Segeln: Laser, Männer (07.33 Uhr), Laser Radial, Frauen (08.33 Uhr)

Tennis: Herren, Einzel, Finale (9.30 Uhr), Damen, Doppel, Finale (8 Uhr), Mixed, Doppel, Finale (11 Uhr)

Turnen: Boden, Finale, Männer (10 Uhr), Sprung, Finale, Frauen (10.45 Uhr), Pauschenpferd, Finale, Männer (11.44 Uhr), Stufenbarren, Frauen, Finale (12.27 Uhr)

Wasserspringen: Kunstspringen 3 m, Frauen (08 Uhr)

(kron/dör/old/dpa/SID)