Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Samstag

Das Olympische Feuer brennt daneben die olympische und japanische Flagge. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Nach drei deutschen Medaillen am Freitag steht der achte Tag mit Entscheidungen bei den Olympischen Spielen an. Am Samstag, 30. Juli, geht es vor allem für die Leichtathleten richtig los. Deutsche Medaillenchancen gibt es kaum.

Drei deutsche Medaillen und ein golden aufgelegter Alexander Zverev am Freitag. Wie geht es am Samstag weiter? Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen.

Nächste Medaille im Becken?

Über 1500 Meter beendete sie die 13 Jahre andauernde Misere der deutschen Schwimmer bei olympischen Spielen und holte endlich wieder eine Medaille. Jetzt hat Sarah Köhler gleich die Chance aufs nächste Edelmetall. Die Vize-Weltmeisterin tritt über 800 Meter Freistil an (3.46 Uhr).

Schweres Los für die Leichtathleten

Die Diskuswerfer suchen den Nachfolger von Rio-Olympiasieger Christoph Harting - Daniel Jasinski und Clemens Prüfer haben sich ins Finale gezittert (13.15 Uhr). Außerdem werden die ersten Sprintmedaillen vergeben. Über die 100 Meter der Frauen haben es Tatjana Pinto und Alexandra Burghardt ins zuvor gelaufene Halbfinale geschafft (12.15 Uhr, Finale: 14.50 Uhr). Um Edelmetall geht es auch bei der Olympia-Premiere über die 4 x 400 Meter im Mixed-Wettbewerb (14.35 Uhr) – allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Korb ins Viertelfinale

Deutschlands Basketballer sind im letzten Vorrundenspiel gegen Australien gefordert (10.20 Uhr). Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für das Viertelfinale sicher, selbst eine Niederlage dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit für den erstmaligen Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften bei Sommerspielen seit 1992 reichen.

Probelauf fürs Endspiel?

Für die bereits qualifizierten Hockey-Frauen steigt das Gruppenfinale gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande (11.30 Uhr).

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Patzer ausbessern

Die Vielseitigkeitsreiter sind durchwachsen in die Olympischen Spiele gestartet. In der Dressur patzen zwei Reiterinnen mehrfach. Mit Olympiasieger Michael Jung sollen jetzt Punkte auf das Podium gut gemacht werden (1.30 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Badminton: Doppel, Herren, Finale (11.00 Uhr)

Bogenschießen: Einzel, Männer (09.45 Uhr)

Fechten: Säbel, Damen, Mannschaft, Finale (12.30 Uhr)

Gewichtheben: Zweikampf bis 81 kg, Männer (8.50 Uhr); Zweikampf bis 96 kg, Männer (12.50 Uhr)

Judo: Mannschaft, Mixed (11.30 Uhr)

Leichtathletik: Diskuswurf, Männer (13.15 Uhr); 4 x 400 Meter, Mixed (14.35 Uhr); 100 Meter, Frauen (14.50 Uhr)

Rugby: Frauen, Finale Frankreich - Neuseeland (11.00 Uhr)

Segeln: RS:X, Frauen (7.30 Uhr); RS:X, Männer (8.30 Uhr)

Schwimmen: 100 m Schmetterling, Männer (03.30 Uhr); 200 m Rücken, Frauen (03.37 Uhr); 800 m Freistil, Frauen (03.46 Uhr); 4 x 100 Meter Lagen, Mixed (04.43 Uhr)

Tennis: Damen, Einzel, Finale: Belinda Bencic (Schweiz) - Marketa Vondrousova (Tschechien) (8 Uhr)

Triathlon: Mixed-Staffel (0.30 Uhr)

Turnen: Trampolin, Finale, Männer (07.50 Uhr)

(kron/dör/old/dpa/SID)